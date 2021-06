Duas professoras da rede municipal de educação de Curitiba morreram vítimas da covid-19. Simone Anunciação e professora Wanda Pereira Coelho lecionavam em Curitiba e não resistiram aos avanços da doença.

Segundo o prefeito Rafael Greca, que prestou homenagem às profissionais nas redes sociais, Simone serviu desde 2012, iniciando a carreira no CMEI Nice Braga, em Santa Quitéria. Estava no CMEI Fazendinha desde 2013. “A jovial Wanda Pereira Coelho foi um cometa de alegria para nossas crianças no CMEI Vila São José, na Cidade Industrial, perto do lago do Passaúna. Ambas eram dedicadas e atentas até serem golpeadas pelo vírus maligno”, disse o prefeito.

Na postagem muitas pessoas lamentaram o falecimento das professoras. “Que Deus conforte as famílias e que essas vacinas venham mais rápido”, disse uma seguidora.

O prefeito ainda lembrou a importância dos cuidados com a pandemia de covid-19. Segundo boletim mais recente, desta segunda-feira (22), 806 novos casos de covid-19 e 29 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus foram registrados na cidade. “A vacinação de docentes está em curso. Todos #SeCuidem até a completa imunização”, disse o prefeito no Facebook.

