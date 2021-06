Mais 20 moradores de Curitiba perderam suas vidas para a covid-19 e suas complicações. De acordo com registros do boletim epidemiológico de domingo (13), divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba na tarde desta segunda-feira (14), 851 novos casos de da doença também foram confirmados na capital.

Segundo o informe, treze destes novos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são dez homens e dez mulheres, com idades entre 36 e 99 anos. Seis pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 5.754 mortes na cidade provocadas pela covid-19 neste período de pandemia.

Casos confirmados

Com os novos casos confirmados, 226.585 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 212.395 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Atualmente são 8.436 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Neste domingo (13), a taxa de ocupação dos 548 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 esteve em 101%.

Já a taxa de ocupação dos 746 leitos de enfermarias SUS covid-19 esteve em 86%, com 102 leitos vagos. A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 13 de junho

851 novos casos confirmados

20 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 226.585

Casos ativos – 8.436

Recuperados – 212.395

Óbitos – 5.754