A forte queda de temperatura em Curitiba e também em grande parte do Paraná fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse um alerta amarelo para declínio de temperaturas a partir desta quarta-feira (11). A volta do frio mais rigoroso acontece por causa da vinda de uma nova frente fria, que deve chegar ao estado nesta próxima madrugada.

As temperaturas devem cair já nesta noite e podem alcançar os 8ºC de mínima nesta quarta-feira. Já com o passar dos dias, o frio deve diminuir gradualmente e no fim de semana, as temperaturas voltam a subir, com mínimas de 13ºC e máxima que pode chegar aos 23ºC.

É a última onda de frio do mês?

O mês de agosto ainda reserva mais uma onda de frio na região de Curitiba, mais pelo fim do mês, segundo previsão do Simepar. Enquanto os dias 19 e 20 prometem calor intenso chegando próximo da casa dos 30ºC, nos dias 22 e 23 a temperatura cai novamente e pode chegar aos 5ºC.

