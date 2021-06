Curitiba pode, na próxima segunda-feira (7), destinar a vacinação contra covid-19 para pessoas com 58 anos de idade, sem restrições. Segundo Márcia Huçulak, a expectativa de chegada de novas doses permite o avanço para esta nova idade. Nesta quarta-feira (02), a prefeitura abriu vacinação para o público geral.

“Vamos anunciar, a partir de segunda-feira, 58 anos. Fizemos umas continhas aqui e o Estado nos avisou que entre sexta e sábado entregue doses. Então, provavelmente na segunda-feira já vamos para 58 anos primeiro semestre e terça-feira (8) 58 anos segundo semestre”, disse a secretária Márcia Huçulak em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC, desta quarta-feira (02).

Por causa do feriado de Corpus Chisti, nesta quinta-feira (3) a secretária faz um apelo à população. “Nesse momento ainda estamos em alta, mas numa estabilização. Nos ajudem neste feriado, por favor. Vamos manter as medidas, é muito chato para nós ficar cuidando da vida das pessoas. O tempo está bom, se quiser fazer um churrasco, faça com familiares do seu convívio”, pediu a secretária.

Bandeira vermelha

Curitiba está em bandeira vermelha pelo menos até o próximo dia 9 de junho, medida que pode ser prorrogada ou não, de acordo com o andamento da pandemia na cidade. “Temos acompanhado, mas um pouco preocupados. A bandeira depende da atitude de cada um. Reforço que este pode ser um último esforço, estamos chegando num porto seguro pra sair desta tempestade”, disse a secretária. “A vacina é a esperança, é a perspectiva de saída desse grande sufoco”, completou.