Durante a reunião com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, e com o vice-cônsul em São Paulo, Gregory David, nesta quinta-feira (17), o prefeito Rafael Greca pleiteou a instalação de uma sede do consulado com um Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV), em Curitiba.

Para Greca, as relações de turismo e comércio entre a capital paranaense e o país da América do Norte justificariam a existência. “Hoje os curitibanos precisam se deslocar até São Paulo para fazer a solicitação”, disse.

As cidades de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre contam com CASVs ou com Centros de Entrega de Documentos (CEDs).