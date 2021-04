Curitiba continua na bandeira laranja, nível de alerta médio para o novo coronavírus, e prorrogou as medidas restritivas para comércio e serviços na cidade. O novo decreto municipal nº 790 foi publicado nesta quarta-feira (28/4) e tem validade de 14 dias.

O Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde abriu uma exceção e algumas atividades (lista abaixo), como o comércio, poderão funcionar no domingo em que será comemorado o Dia das Mães, 9 de maio. A regra não se aplica neste próximo domingo (2).

“Foi uma decisão com muita cautela, pensando em dar oportunidade para os filhos e mães comemorem a data, mas, claro, com toda a segurança dos protocolos. Trata-se de uma exceção que não flexibiliza as medidas de prevenção, como controle de pessoas, distanciamentos, uso de máscara e higiene das mãos. Abusos serão fiscalizados”, alerta Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.

A medida consta no novo decreto como uma excepcionalidade e se aplica aos estabelecimentos que constam no artigo 3º, observadas todas as modalidades de atendimento e restrições de horários.

Alerta

Embora a avaliação dos indicadores da bandeira se mantenha estável – a nota ficou em 2 -, o cenário exige restrições e medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

“Estamos em um platô ainda muito alto, o que nos deixa em total estado de alerta. É preciso que todos adotem as medidas de prevenção e cumpram os protocolos, essa é uma missão para toda a população”, alerta a secretária.

Principais serviços que poderão abrir excepcionalmente no domingo de Dia das Mães (9), com regras e protocolos:

Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais: das 9 às 19 horas

Atividades de prestação de serviços não essenciais, escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, serviços de banho, tosa e estética de animais e imobiliárias: das 9 às 22 horas

Academias de ginástica para práticas esportivas individuais: das 6 às 23 horas

Shopping centers: das 11 às 22 horas

Restaurantes: das 10 às 23 horas

Lanchonetes: das 6 às 23 horas

Panificadoras, padarias e confeitarias de rua: das 7 às 18 horas

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues: das 6 às 23 horas

Mercados, supermercados e hipermercados: das 6 às 23 horas

Lojas de conveniência em postos de combustíveis: das 6 às 23 horas

Comércio de produtos e alimentos para animais: das 6 às 23 horas

Lojas de material de construção: 6 às 23 horas

Comércio ambulante de rua: das 6 às 23 horas.

O novo decreto entra em vigor a partir do dia 29 de abril de 2021.