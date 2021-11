Na próxima semana, 5,3 mil moradores de Curitiba que receberam a primeira dose da vacina anticovid devem retornar aos pontos de vacinação para completar o ciclo de imunização com a segunda dose. A lista dos pontos de atendimento estará disponível no site Imuniza Já.

Com doses remanescentes do estoque, a Secretaria Municipal da Saúde poderá seguir a recomendação do Ministério da Saúde e fazer antecipação da segunda dose da Astrazeneca e da Pfizer. Quem for convocado para esta antecipação receberá mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba, que deverá ser apresentada no momento da vacinação.

Vacinados com primeira dose de Astrazeneca entre 14 e 21 de setembro recebem segunda dose na próxima terça-feira (16). A data original de atendimento era de 7/12 a 14/12. Vacinados com a primeira dose de Pfizer entre 17 a 24 de setembro recebem a segunda dose na próxima sexta-feira (19. A data original era de 10/12 a 17/12.

Coronavac

Não haverá envio de mensagem avisando a data da segunda dose de Coronavac, uma vez que não houve alteração do calendário originalmente previsto. A data pode ser consultada no aplicativo Saúde Já Curitiba, no campo Próximas Vacinas (veja abaixo como consultar).

Repescagem de segunda dose

Quem não puder comparecer à aplicação da segunda dose na data marcada poderá procurar, depois, um dos pontos de atendimento para completar o ciclo de imunização, nos dias úteis.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma

Astrazeneca

– Vacinados com primeira dose entre 14/9 a 21/9 recebem segunda dose na terça-feira (16/11) – a data original era 7/12 a 14/12.

Pfizer

– Vacinados com a primeira dose entre 17/9 a 24/9 recebem a segunda dose na sexta-feira (19/11) – a data original era entre 10/12 a 17/12.

Coronavac

– Vacinados com a primeira dose entre 19/10 e 22/10 recebem a segunda dose na terça-feira (16/11)

– Vacinados com a primeira dose em 25/10 recebem a segunda dose na sexta-feira (19/11)

Outros grupos e repescagens

Os pontos de vacinação também seguem aplicando nos dias úteis:

Primeira dose

– Primeira dose para pessoas com 18 anos completos ou mais;

– Primeira dose para gestantes e puérperas (mães que tiveram bebê até 45 dias) com 12 anos completos ou mais;

*** No momento, não está disponível a repescagem contínua de primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. O município já finalizou a convocação de todo esse grupo na última segunda-feira (8/11), mas aguarda o envio de novas doses específicas para reabrir repescagem para os adolescentes que ainda não compareceram.

Segunda dose

– Segunda dose agendada;

– Repescagem de segunda dose de pessoas anteriormente convocadas;

Dose de reforço

– Dose de reforço para idosos anteriormente já convocados (foram chamados anteriormente pessoas com 67 anos ou mais vacinados com segunda dose até 6 de junho);

– Repescagem de dose de reforço para imunossuprimidos vacinados com segunda dose até 12 de outubro;

– Repescagem de dose de reforço de profissionais de saúde já convocados (vacinados com segunda dose até 14/5).