Na próxima semana, a Secretaria Munipal de Saúde (SMS) vai aplicar a 1ª dose da vacina contra covid-19 para todas as crianças de 3 e 4 anos. O atendimento é escalonado (cronograma abaixo) e começou na sexta (22) pelas crianças imunossuprimidas.

Além dos pequenos, a SMS finaliza o chamamento de todos com 40 anos ou mais para receber o 2º reforço (correspondente à 4ª dose para quem iniciou a vacinação com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou à 3ª dose para quem iniciou com Janssen).

As convocações estão de acordo com as determinações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde.

Quem não puder comparecer no dia da convocação, deve procurar um posto de vacinação o mais breve possível, para colocar a sua situação vacinal em dia.

Repescagem para já convocados

Os pontos de vacinação também oferecem repescagem contínua para todos os grupos anteriormente convocados:

1ª dose para todos com 5 anos ou mais;

1ª dose para crianças de 3 e 4 anos imunossuprimidas;

2ª dose para todos com 5 anos ou mais;

1º reforço para todos com 12 anos ou mais;

2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na primeira dose com Janssen ou pessoas vacinadas com qualquer marca na primeira dose e que tenham nascido até 1980.

Além disso, também está aberta a repescagem contínua da vacinação da 3ª dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais com imunossupressão e para pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal.

Importante ressaltar que para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte.

A data das doses já recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

Onde se vacinar

A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para pessoas com 12 anos ou mais é realizada em todas as 107 unidades de saúde. Para crianças, a vacinação está disponível também em todas as unidades, com exceção da Ouvidor Pardinho. Veja os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba.

Na próxima semana, cinco unidades de saúde terão, ainda, horário estendido até 21h para multivacinação. Confira mais informações aqui.

Vacinação simultânea

Além da dose do imunizante contra a covid-19, está sendo ofertada também a vacina contra a gripe (vírus influenza), que pode ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia da vacina anticovid. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Cronograma da vacinação de 25 a 29 de julho

Novo Público

1ª dose contra a covid-19 para crianças

25/7 (segunda-feira) – Crianças nascidas entre julho e setembro de 2017

26/7 (terça-feira) – Crianças nascidas entre outubro e dezembro de 2017

27/7 (quarta-feira) – Crianças nascidas entre janeiro e março de 2018

28/7 (quinta-feira) – Crianças nascidas entre abril e agosto de 2018

29/7 (sexta-feira) – Crianças nascidas entre setembro e dezembro de 2018

2º Reforço para pessoas com 40 anos ou mais

(4ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial; 3º dose para quem recebeu Janssen)

25/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas até o 1º semestre de 1981, vacinadas com 1ª reforço até 27/3

26/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas até o 2º semestre de1981, vacinadas com 1ª reforço até 28/3

27/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas até 27 de julho de 1982, vacinadas com 1ª reforço até 29/3

*Pessoas que forem completando 40 anos a partir de 28/7 também poderão procurar na sequência a vacinação do 2ª reforço, desde que tenham o intervalo de 120 dias do 1ª reforço.

Repescagem contínua

– 1ª dose para todos com 5 anos ou mais e para crianças de 3 e 4 anos imunossuprimidas;

– 2ª dose para todos com 5 anos ou mais

– 1º reforço para todos com 12 anos ou mais

– 2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen; ou pessoas vacinadas com qualquer marca na primeira dose e que tenham nascido até 1980.

– 3º reforço para pessoas com 60 anos ou mais, com imunossupressão, e para pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal.

Importante: Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte (leia mais sobre os esquemas vacinais aqui).