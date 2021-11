Casais que desejam oficializar a união, mas que nunca tiveram a oportunidade de se casar, agora podem realizar este sonho. Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo gratuito de 2021 em Curitiba. Os interessados têm até o dia 19 de novembro para se inscrever no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da casa onde um dos noivos mora. Em Curitiba há 39 Cras. Veja aqui os endereços.

O evento, promovido pelo programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, será realizado em 18 de dezembro, em local ainda a ser definido. Dependendo do número de inscritos, o casamento poderá ocorrer em dois horários.

Nos Cras, os noivos deverão apresentar a documentação e comprovar que atendem aos critérios exigidos para participar do evento, como ter renda de um salário mínimo e meio por pessoa ou três salários mínimos por casal. É preciso também comprovar que pelo menos um dos noivos reside na capital.

Se cumprir os requisitos para inscrição, o casal será encaminhado para cadastro nos Cartórios de Registro Civil, onde deverão apresentar a documentação exigida.

Documentos exigidos

Noivos maiores de 18 anos e solteiros

Documento de identidade: RG e CPF;

Comprovante de residência dos noivos, original e atualizada (conta de luz ou água);

Certidão de nascimento (atualizada há 90 dias).

Noivos maiores de 18 anos e divorciados

Documento de identidade: RG e CPF;

Certidão de casamento com averbação de divórcio atualizada (90 dias) e original;

Formal de partilha de bens do processo de divórcio ou certidão negativa de bens;

Comprovante de residência dos noivos atualizada (conta de luz ou água) e original.

Noivos menores de 18 anos e solteiros (obrigatório pelo menos 16 anos)

Documento de identidade: RG e CPF;

Comprovante de residência dos noivos atualizada (conta de luz ou água) e original;

Certidão de nascimento (atualizada há 90 dias);

Presença dos pais com identidade original (RG e CPF).