O Clube Recreativo Dom Pedro II, no bairro Água Verde, em Curitiba, recebe a 1ª Mostra Debutantes & Kids de 2022, nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Ainda há espaços disponíveis para expositores. O objetivo do evento é aproximar clientes de fornecedores de festas para faixa etária de 6 meses a 15 anos.

Segundo Val Andrade, da Excellence Eventos, é preciso fazer uma ponte entre o fornecedor e o cliente. “A demanda está crescendo e há muitas famílias que querem novidades. Por isso a nossa Mostra é tão relevante, pois vai colocar três fornecedores de cada segmento de eventos num local repleto de opções e novidades”, diz.

+ Leia mais: Encontro de brechós em Curitiba reúne 35 expositores e tem peças a R$ 5

O evento contará com uma estratégia inédita de promoção para atrair visitantes. Todos que forem até o espaço poderão preencher um cupom na recepção para concorrer a uma festa de aniversário completa. O sorteio será no final da feira, logo após o desfile que encerrará o evento.

Estarão à disposição dos visitantes ambientes instagramáveis, desfiles, apresentações de danças, música, muitas opções para a família. O evento fará arrecadação de 1 kg de alimento não perecível por visitante em benefício à Crenvi (@crenvioficial).

O Clube Recreativo Dom Pedro II fica na Rua Brigadeiro Franco, 3662, Água Verde. Mais informações pelo telefone (41) 9 9286 9641.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!