Curitiba recebe nesta semana a peregrinação de uma relíquia de São Francisco de Assis. Um pedaço do osso do fêmur de um dos santos com mais fiéis da Igreja Católica chegou à Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, na Praça Rui Barbosa no domingo (14). A exposição da imagem e da relíquia acontece em todas as missas da igreja, até a manhã de terça-feira (16). A ação é em celebração dos 800 anos da Ordem Franciscana Secular (OFS).

Na terça-feira (16), a relíquia estará no Santuário São Francisco de Assis, em Curitiba, onde será realizada uma missa às 19h. O Santuário fica na Rua Francisco Derosso, 715, no bairro Xaxim.

Segundo a Ordem Franciscana Secular, a imagem foi um presente da cúria geral dos Frades Menores Capuchinhos e a relíquia – um fragmento de osso – foi ofertada pela cúria geral dos Frades Menores Conventuais. Ambas vieram de Assis na Itália.

A peregrinação teve início no regional do estado de São Paulo na fraternidade das Chagas do Seráfico Pai São Francisco no dia 20 de setembro de 2015 e tinha previsão de conclusão para o ano de 2021, ano jubilar, depois de ter visitado todas as fraternidades de todos os estados do Brasil. Com a situação da pandemia, a peregrinação foi momentaneamente suspensa, retornando em março de 2022 e será concluída em abril de 2023.