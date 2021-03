Mais um novo lote com 12.990 doses da vacina Coronavac/Instituto Butantan chegou em Curitiba nesta quinta-feira (11), possibilitando a Prefeitura de Curitiba dar continuidade à vacinação dos idosos. Nesta sexta-feira (12), serão vacinadas pessoas com 78 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho.

As novas vacinas recebidas são destinadas para a aplicação da primeira dose. Para evitar aglomerações, a prefeitura segue convocando idosos por escalas de idade e também leva em conta o mês de nascimento.

Na próxima semana, a Secretaria Municipal da Saúde fará um balanço com o número de doses em estoque para avaliar a possibilidade de imunização em nova faixa etária.

“A estimativa é vacinar cerca de cinco mil pessoas a cada dia. Como recebemos poucas doses, precisamos ter essa cautela antes de anunciar novos grupos”, explicou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Por causa da baixa quantidade de doses em estoque, a Prefeitura informou que não haverá vacinação neste próximo sábado (13).

“Se houver maior disponibilidade de vacinas temos capacidade de abrir os pontos de vacinação aos sábados, mas o estoque atual não justifica a força-tarefa necessária”, esclareceu a secretária.

O programa terá continuidade com repasse de novos lotes de vacina por parte do Ministério da Saúde.

Como funciona a vacinação para idosos

Para esse grupo não haverá agendamento. A SMS orienta que para tomar vacina é necessário que os familiares dos idosos incluídos nesta etapa se dirijam aos pontos de vacinação.

A recomendação para receber a vacina é que o idoso esteja com um acompanhante e leve documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já.

Cronograma

– 78 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: sexta-feira, 12 de março

– 78 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: segunda-feira, 15 de março

Pontos de vacinação de idosos

LOCAIS FIXOS

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

DRIVE-THRU

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)