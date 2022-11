Para garantir a segurança dos curitibanos durante a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, a partir desta terça-feira (22), a Guarda Municipal vai empregar todo o seu efetivo, de aproximadamente 1.500 guardas, além do monitoramento em tempo real das câmeras da Muralha Digital, o cerco de segurança da Prefeitura de Curitiba.

“Teremos a presença ostensiva das equipes operacionais da Guarda Municipal e de todo o aparato de segurança da Prefeitura, com o emprego das câmeras da Muralha Digital nos principais pontos da cidade. É um trabalho diuturno, 24 horas por dia, para que todos tenham tranquilidade para aproveitar o Natal”, afirma o secretário de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

Além dos locais das atividades temáticas, a corporação também estará mais presente nos eixos comerciais da cidade, levando em conta o horário comercial estendido nessa época, e a maior circulação de pessoas no período de festas.

Como explica o comandante da GM Carlos Celso dos Santos Júnior, a Guarda Municipal já está se antecipando para garantir a segurança dos curitibanos antes mesmo do início da programação.

“Os guardas já estão ajudando a tornar o Natal de Curitiba mais seguro ao colaborarem com a segurança do trabalho de pré-montagem das atividades, e esse trabalho de proteção vai englobar pontos cruciais da cidade de Curitiba a partir do dia 22”, aponta o comandante.

A corporação estará dentro e no entorno de locais como Jardim Botânico, Passeio Público, parques Tanguá, Náutico, Barigui, Universidade Livre do Meio Ambiente, Lago Azul e Osório, Bosque Alemão, Memorial Paranista, Mercado Municipal, Praça Santos Andrade, Largo da Ordem, Rua das Flores, Asilo São Vicente de Paulo, Palácio Avenida, Paço da Liberdade e Ruas da Cidadanias.

Nos bairros, os principais eixos comerciais terão patrulhamento preventivo intensificado pelos núcleos da GM. É o caso das avenidas República Argentina e Winston Churchill, entre os bairros Portão e Novo Mundo; proximidades de comércios, agências bancárias e terminais de ônibus do Cajuru (Centenário, Capão da Imbuia e Oficinas); e as ruas Izaac Ferreira da Cruz, São José dos Pinhais e Eduardo Pinto da Rocha, no Bairro Novo.

Integração

Os principais eixos comerciais no Centro recebem atenção especial durante o período da Operação Natal da GM. No trânsito, a organização e o apoio a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres serão de responsabilidade dos agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).

Ao ir para o trabalho, voltar para casa ou conferir as atrações do Natal, os cidadãos verão a presença da Prefeitura em uma grande ação integrada de todas as secretarias.

Muralha Digital

A Muralha Digital é composta por um sistema de câmeras de vigilância que cobrem vários locais da capital com grande circulação de pessoas, como praças e cemitérios municipais. Além das câmeras, o sistema também está ligado aos radares de trânsito.

O videomonitoramento realizado pela Muralha se mostrou eficiente para ajudar na prevenção de crimes. Nos locais onde as câmeras estão presentes, foi registrada uma redução de 40% na criminalidade, de acordo com estatísticas da Prefeitura.

