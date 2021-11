Na semana em que acontece a campanha para prevenção de atropelamentos da fauna silvestre, o Dia Nacional de Urubuzar, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) reforça a sinalização indicativa da presença desses animais na BR-277, na altura do Parque Barigui. Foram instaladas na rodovia seis placas em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nesta sexta-feira (12).

São duas placas em tamanho reduzido (nos padrões de sinalização urbana) e quatro placas maiores (nos padrões de sinalização rodoviária).

+ Veja mais: Polícia mira em traficantes “ostentação” na RMC e Litoral. Resultado? 15 são presos

Para o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo, a ação é de extrema importância. “Os curitibanos sabem que esse é o principal reduto das capivaras, em especial. As placas são mais um alerta que nos ajuda a proteger a fauna silvestre, tão presente na cidade”, comenta.

A necessidade foi discutida entre a Setran, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a concessionária que administra o trecho da rodovia, ainda antes da saída da capital para Campo Largo. “Além das placas de trânsito, vamos trabalhar também uma campanha publicitária educativa com foco nas capivaras”, lembra o diretor.

Setran instala placas de sinalização de animais silvestres na BR-277, na altura do Parque Barigui. Foto: Divulgação

Nas ruas

Vias urbanas ao redor de parques como o Barigui e o Tingui já contam com sinalização da presença de capivaras, instalada pela Setran. Animais de vida livre monitorados pelo Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, as capivaras já foram flagradas fazendo travessia de vias na faixa de pedestres.

+ Leia mais: Churrasqueiro “raiz” revela o segredo daquele saboroso tempero do filé de igreja

As estimativas do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), que promove o Dia Nacional de Urubuzar, apontam que aproximadamente 15 animais morrem atropelados por segundo nas rodovias do país.

Além das novas placas, em Curitiba, ações de Educação Ambiental e sensibilização acontecem no Zoo e no Museu de História Natural Capão da Imbuia até domingo (14).