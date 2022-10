Curitiba deve investir cerca de R$ 6,5 milhões em reformas do sistema de embarque e desembarque do Terminal Cabral e de mais 85 estações-tubo espalhadas pela cidade. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), o objetivo é dar mais conforto para o usuário e melhorar acessibilidade desses espaços do transporte coletivo.

Do total previsto, R$ 5,9 milhões serão destinados às obras nas estações-tubo. O edital de licitação para a escolha das empresas para execução das obras foi publicado na última terça-feira (11). O foco é a reforma dos pisos, mas a revitalização inclui também pinturas e reposicionamento do posto de trabalho em 17 estações-tubo.

Em 17 delas também haverá melhorias de acessibilidade, com o aumento do vão para a entrada de usuários isentos, como cadeirantes, por exemplo.

Estação-Tubo Carlos Gomes, a primeira que será reformada. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Segundo previsão da Urbs, a reforma das estações-tubo deve ser concluída até 20 de dezembro e será dividida em quatro lotes. Cada revitalização deve durar entre 2 e 5 dias para estações de pequeno porte e até 25 dias para estações de grande porte.

Terminal Cabral

Embarque e desembarque de passageiros no Terminal Cabral, em Curitiba. Foto: Aniele Nascimento/Arquivo/Gazeta do Povo

No Terminal Cabral, as obras começaram na segunda-feira (10) e devem somar R$ 627,3 mil. O projeto contempla a reforma das duas plataformas de embarque e desembarque do biarticulado, nos dois sentidos (bairro/Centro e (Centro/bairro). Ao todo são quatro fases, que devem estar concluídas no fim de janeiro de 2023.

As obras no terminal começaram na plataforma sentido Centro/bairro e devem durar, com o tempo bom, de 20 a 25 dias úteis. Para que o embarque e desembarque de passageiros ocorra normalmente, os trabalhos se concentram em 50% da plataforma.

Orientação

Para se programar para as obras, os usuários serão avisados por meio de cartazes e de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas próprias estações-tubo. Uma das primeiras a passar pela revitalização deve ser a estação-tubo Carlos Gomes (sentido Boqueirão).

“Estamos retomando os investimentos em melhorias nos equipamentos do transporte coletivo, ampliando a segurança, a eficiência e a acessibilidade para o passageiro”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.