A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta segunda-feira (11), 153 novos casos de covid-19 e seis óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Três destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As vítimas são cinco homens e uma mulher, com idades entre 44 e 87 anos. Duas pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 7.644 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 294.566 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 283.956 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. São 2.966 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta segunda-feira (11/10), a taxa de ocupação dos 246 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 49%. Restam 125 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 218 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 58%. Há 92 leitos vagos.

Ontem, foram desativados seis leitos Enfermaria Covid da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boqueirão. Esses leitos serão redirecionados para atendimento às demais urgências clínicas. A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 11 de outubro

153 novos casos confirmados

6 novos óbitos (3 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 294.566

Casos ativos – 2.966

Recuperados – 283.956

Óbitos – 7.644