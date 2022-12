O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (30), mostrou que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 23 a 29) 9.748 novos casos da doença – uma média de 1.393 por dia. Além disso, o número de casos ativos da covid, ou seja, a quantidade de pessoas circulando com o vírus chegou a 9.532.

No mesmo período, foram divulgadas sete mortes pela doença – em média, uma por dia. As vítimas são cinco mulheres e dois homens. Quatro tinham mais de 80 anos, dois tinham entre 60 e 69 anos e um tinha entre 50 e 59 anos. Todos tinham comorbidades.

Com os novos casos confirmados, 543 mil moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 524.929 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Até o momento, foram contabilizados 8.539 óbitos na cidade provocados pela doença desde o início da pandemia.

Internados

Nesta quarta-feira (30), há sete pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 37 pacientes em leitos de enfermaria SUS por covid-19. A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.

Periodicidade dos boletins

Desde o dia 13 de setembro de 2022, os boletins da covid-19 passaram a ter publicação semanal, sempre às quartas-feiras, com os dados dos últimos sete dias consolidados.

Números da covid-19 – semana 23/11 a 29/11

9.748 novos casos confirmados (média de 1.393 casos/dia)

7 óbitos (média de 1 óbito/dia)

Números desde o início da pandemia

Confirmados – 543.000

Casos ativos – 9.532

Recuperados – 524.929

Óbitos – 8.539