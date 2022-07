Neste domingo (10) é celebrado o Dia da Pizza e o prato típico da culinária italiana – que ganhou o gosto dos brasileiros – também é um negócio que atrai cada vez mais empreendedores em Curitiba. Mesmo com a pandemia nos últimos dois anos, o número de pizzarias vem crescendo ano a ano na capital.

Levantamento da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, referente a junho, revela que existem 660 pizzarias ativas na capital. O volume é 17% superior ao do mesmo período de 2019, antes da chegada da Covid-19, quando eram 563. Mesmo durante o período mais complicado da pandemia, o número de estabelecimentos ativos aumentou: para 593 em 2020 e 644 em 2021.

Pandemia

A Prefeitura tem promovido ações para aliviar os efeitos da pandemia nos últimos dois anos em setores que foram afetados pelos períodos de isolamento e restrições sanitárias, como o de restaurantes.

Uma delas foi a prorrogação do pagamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbano e a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) 2022. Os prazos de vencimento das quotas de fevereiro e março, bem como as que vencem de abril a novembro, ficaram alterados para dezembro de 2022, em seus respectivos dias de vencimento, sem cobrança de juros, multa e nem atualização monetária. A ideia é dar fôlego para os empresários se organizarem e equilibrarem suas planilhas, também com a alta de custos por conta da inflação.

História

Instituído em 1985, o Dia da Pizza tem sua origem em um concurso que elegeria as 10 melhores pizzas de São Paulo. Com o sucesso, a data passou a ser celebrada nacionalmente todos os anos e se transformou em uma oportunidade para que os estabelecimentos façam promoções e descontos, e os clientes se deliciem com uma bela pizza.