O frio chegou ainda mais forte em Curitiba nesta terça-feira (25). Segundo o Simepar, por volta das 7h, os termômetros marcavam 4,6º na capital. A previsão apontou e houve, sim, registro de geada no Parque Barigui e em campos mais abertos da cidade, bem como na região metropolitana. Com esta temperatura, esta terça-feira virou o dia mais frio do ano, batendo segunda-feira (24), quando Curitiba marcou 6,7ºC.

A previsão era mesmo de geada fraca em Curitiba, já que um ar mais seco e gelado deve permanecer na cidade por alguns dias. Segundo o Simepar, nesta terça, a temperatura máxima chega aos 21ºC.

Frio no Paraná

Segundo dados das 5h40, do meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o interior do estado teve índices negativos como em General Carneiro (-3,3°C) e em Palmas e São Mateus do Sul (-1,2°C). Guarapuava marcou 0,1°C. Em Ponta Grossa 1,7°C e na Lapa 2,0°C.

Vem mais geada?

Segundo o Simepar a geada não deve ocorrer novamente pelo menos até esta quarta-feira. O mapa de geada do instituto aponta o fenômeno de forma fraca, moderada e forte apenas nesta terça-feira. Ou seja, quando mais para o sul do paraná, mais forte o fenômeno.