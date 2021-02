O último boletim da Secretaria Municipal da Saúde, publicado nesta quinta-feira (25), revelou que mais 20 óbitos e 616 novos casos de coronavírus foram registrados em Curitiba. Com o aumento de casos e também de internações, dos 363 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 na cidade, apenas 29 estão livres. A taxa de ocupação está em 92%.

Entre as novas mortes registradas, sete ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são nove homens e 11 mulheres, com idades entre 58 e 93 anos. Todos estavam internados em hospitais da cidade e tinham algum fator de risco para complicações da doença.

Até agora são 2.887 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. No total, 139.341 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 129.976 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 6.478 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Números da covid-19 em 25 de fevereiro

616 novos casos confirmados

20 novos óbitos (7 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 139.341

Casos Ativos – 6.478

Recuperados – 129.976

Óbitos – 2.887