O número de casos ativos (pessoas que transmitem a doença) neste domingo aumentou em 217 casos, segundo boletim de prefeitura de Curitiba. Os dados atualizados da doença na cidade mostram mais 824 novos casos de covid-19 e 38 óbitos de moradores da cidade por covid-19.

As novas vítimas referem-se a pacientes com idades entre 32 e 87 anos, sendo 27 homens e 11 mulheres. Com os números deste domingo, Curitiba registrou 3.503 mortes na cidade desde o começo da pandemia, em março de 2020.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, são 164.499 moradores de Curitiba que testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 146.893 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Atualmente são 13.534 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

A taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 100%.

Números da covid-19 em 21 de março

824 novos casos

38 óbitos novos (28 nas últimas 48h)

Números totais:

Confirmados – 164.499

Casos ativos – 13.534

Recuperados – 147.462

Óbitos – 3.503