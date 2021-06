Curitiba registrou, neste sábado (19), 828 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 27 mortes em decorrência da Covid-19. Vinte e dois destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas são 15 homens e 12 mulheres, com idades entre 38 e 90 anos. Treze pessoas tinham menos de 60 anos.

LEIA MAIS

> Paraná confirma mais 299 mortes por covid-19 em boletim com dados acumulados

> Brasil ultrapassa a marca de 500 mil mortes por covid-19 ainda sem conter a pandemia

A taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS, para atendimento de pacientes com sintomas da doença, segue alta. Mas, ficou abaixo de 100%, o que não acontecia desde 25 de maio, de acordo com levantamento da Gazeta do Povo (veja abaixo). Neste sábado (19), a taxa de ocupação dos 548 leitos de UTI está em 97%. Restam 18 leitos livres. Já a taxa de ocupação dos 746 leitos de enfermaria do SUS para Covid-19 está em 77%.

Desde o início da pandemia até agora, Curitiba soma 5.898 mortes e 231.703 infectados, dos quais 217.731 liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Há 8.074 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos de UTI dos SUS para covid-19

Veja a taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19, em Curitiba, desde 25 de maio até agora:

19/06: 97%

18/06: 101%

17/06: 102%

16/06: 102%

15/06: 101%

14/06: 103%

13/06: 101%

12/06: 102%

11/06: 100%

10/06: 102%

09/06: 102%

08/06: 102%

07/06: 102%

06/06: 101%

05/06: 101%

04/06: 104%

03/06: 102%

02/06: 103%

01/06: 104%

31/05: 104%

30/05: 103%

29/05: 104%

28/05: 103%

27/05: 106%

26/05: 100%

25/05: 96%

Confira a evolução dos casos de coronavírus em Curitiba e no Paraná

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *