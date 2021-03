Neste sábado (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou novos dados sobre a pandemia em Curitiba. A capital registrou mais 805 casos de covid-19 e 43 óbitos da doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 aliviou, e neste sábado está em 99%.

Entre os novos óbitos registrados, 42 deles ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 22 homens e 21 mulheres, com idades entre 23 e 94 anos de idade. Do início da pandemia até agora, 3.465 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia, desde março do ano passado.

Com os novos casos confirmados, 163.675 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 146.893 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Atualmente são 13.317 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Números da covid-19 em 20 de março:

805 novos casos

43 óbitos novos (42 nas últimas 48h)

Números totais:

Confirmados – 163.675

Casos ativos – 13.317

Recuperados – 146.893

Óbitos – 3.465