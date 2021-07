A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta quinta-feira (08), 751 novos casos de covid-19 e 21 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Treze destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As vítimas são 13 homens e oito mulheres, com idades entre 45 e 100 anos. Treze pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 6.317 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

LEIA TAMBÉM:

>> Greca não acredita em novo lockdown e garante que Curitiba não terá falta de leitos

Com os novos casos confirmados, 246.572 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 232.917 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 7.338 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta quinta-feira (08), a taxa de ocupação dos 538 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 80%. Restam 108 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 596 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 72%. Há 169 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Nesta quinta-feira, foram desativados dez leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 no Hospital Municipal do Idoso e 150 leitos de enfermaria SUS covid-19 nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em razão na redução da taxa de ocupação. Os leitos liberados voltam a ser destinados ao atendimento de outras linhas de cuidado aos usuários do SUS Curitibano.

Números da covid-19 em 8 de julho

751 novos casos confirmados

21 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 246.572

Casos ativos – 7.338

Recuperados – 232.917

Óbitos – 6.317