Foram registrados pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, neste sábado (29), 1.077 novos casos de covid-19 e 26 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus.

Do total de óbitos divulgados neste sábado, vinte ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são 16 homens e dez mulheres, com idades entre 26 e 90 anos. Doze pessoas tinham menos de sessenta anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registradas 5.380 mortes na cidade.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 213.670 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 197.850 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 10.440 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Não há leitos livres de UTI SUS para Covid. A taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 104% neste sábado (29).

A taxa de ocupação das vagas de enfermarias SUS covid-19 está em 96%.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 29 de maio:

1.077 novos casos confirmados

26 novos óbitos (20 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 213.670

Casos ativos – 10.440

Recuperados – 197.850

Óbitos – 5.380