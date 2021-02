Nesta sexta-feira (22), a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 406 novos casos de covid-19 e sete óbitos de moradores. Há semanas registrando mais de dez mortes por boletim, a marca de sete óbitos revela que a pandemia está desacelerando na capital. Pois a última vez que Curitiba registrou sete óbitos num boletim foi no dia 22 de novembro de 2020.

Seis desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são cinco homens e duas mulheres, com idades entre 41 e 92 anos, todos apresentavam algum fator de risco para complicações da covid-19.

Até agora são 2.537 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. 124.603 casos positivos foram registrados em Curitiba desde o início da pandemia. 114.220 foram liberados do isolamento e seguem sem sintomas da doença.

Nesta sexta-feira, 7.846 casos seguem ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. A taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 87%. No momento restam 49 leitos livres.

