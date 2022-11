O frio na manhã desta quarta-feira (02), em pleno mês de novembro, deixou paranaenses de olho no céu e com agasalho no corpo. A mínima foi na cidade de General Carneiro, extremo sul do estado que teve a mínima de 0,2°C. Já Curitiba, apresentou 7,3°C de acordo com o Simepar, a menor da história, abaixo da média histórica de 10,4°C.

Quanto a Curitiba, a mínima de 7,3°C foi a mesma que ocorreu em 2006, a menor da história no mês de novembro. Segundo o Simepar, a tendência que a temperatura se eleve nos próximos dias, mas o frio segue permanece. Para a quinta-feira (03) e sexta-feira (04), a mínima deve ser de 9°C.

A frente fria que está estacionada na Região Sul derrubou a temperatura e a madrugada foi gelada em várias cidades. Na região de Palmas, a mínima foi de 1,1 e perto de 1°C no distrito de Horizonte (ver lista abaixo das cidades mais frias).

Alerta de Risco à Saúde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo para o risco do frio intenso com temperaturas 5ºC abaixo da média por período de dois até três dias. O alerta vale para todo o Paraná.

Cidades que tiveram a menor temperatura no Paraná

General Carneiro – 0,2 ºC

Palmas – 1,1 ºC

União da Vitória, 4,6 ºC

Cascavel – 4,9 ºC

Inácio Martins – 5,0 ºC

Pato Branco 5,0 ºC

Guarapuava, 5,2 ºC

Pinhão – 5,3 ºC

Laranjeiras do Sul – 5,4 ºC

Capanema – 5,5 ºC

Foz do Iguaçu – 5,6 ºC

Toledo – 5,8ºC

Santa Helena – 5,9 ºC

Santa Maria do Oeste – 5,9 ºC