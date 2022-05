O frio intenso segue em Curitiba na manhã desta quarta-feira (18), que começou bastante nublada e com temperatura mínima de 5,7ºC. Segundo o Simepar, a cidade registrava esta temperatura por volta das 7h. Ou seja, temperatura cerca de um grau mais alto que a mínima de terça-feira, que chegou aos 4,8ºC na capital. Na região sul do Paraná houve registro de chuva congelada e havia, inclusive, risco para geada negra no Estado, o que ainda não foi confirmado oficialmente.

A razão para esta temperatura minimamente mais alta que a registrada na terça-feira pode ser explicada pelo cobertor de nuvens. Curitiba amanheceu bastante nublada e sem nada de sol. Segundo o Simepar, a previsão para esta quarta-feira era de mínima de 4ºC e máxima de 10ºC, ou seja, uma amplitude térmica bastante pequena. Prepare a japona, gorro e cachecol para sair de casa.

Para quinta-feira (19) Curitiba terá mínima de 6ºC e máxima de 15ºC, com céu aberto e zero chance de chuva. No final de semana as máximas sobem, chegando a 17ºC.

Chuva congelada no Paraná

A onda de frio intenso no Paraná é causada por uma massa de ar polar que segue presente no sul do país, inclusive registrando neve em Santa Catarina. No Paraná, houve registro de chuva congelada em Palmas e General Carneiro, esta normalmente a cidade mais fria do Estado.

De acordo com o Simepar, no Paraná o céu fica com nebulosidade variável em várias regiões, em razão de um sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul, que carrega umidade ao Paraná.

Para o Simepar, ainda não se descarta a ocorrência de mais chuva congelada nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina. Assim como na noite desta terça-feira (17) em Curitiba, as rajadas de vento sopram com intensidade moderada a forte, com valores acima dos 50 km/h em vários setores do estado.

O vento forte contribui para uma sensação térmica de mais frio.

Geada negra no Paraná?

Para as próximas 24h o Simepar mantém um alerta de geadas de fracas a moderadas no Paraná. Palmas, Guarapuava, Telêmaco Borba e Jaguariaíva podem ter o fenômeno de forma moderada, em amarelo no mapa abaixo. As demais regiões, em verde, poderão ter geada fraca.

Mapa mostra a ocorrência de geada no Paraná nas próximas 24 horas. Foto: Reprodução/Simepar..

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Emília aceita a proposta de Enrico Pantanal Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com Nayara Destaque da semana Tudo o que você precisa saber da 2ª temporada de Irmandade