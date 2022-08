Com a chegada do inverno, o Sul do Brasil, mais especificamente Curitiba, ficou mais atraente para quem gosta de curtir o frio. Conhecida como uma das capitais mais geladas do país e eleita uma das 10 melhores cidades para se visitar nesse período (dados do Ministério do Turismo), o inverno curitibano registrou número recorde de turistas em 2022. Com uma programação especial de shows, feiras públicas e festivais, promovida pela prefeitura da cidade, a capital paranaense registrou um crescimento de 35% no número de turistas e um faturamento 70% maior se comparado a 2021.

O NH Curitiba The Five, primeiro hotel da rede espanhola NH Hotels no Brasil, acompanhou o crescimento e registrou números surpreendentes. “Quando comparamos com o mesmo período de 2021, a recuperação do primeiro semestre foi excepcional. Registramos um aumento de 400% em faturamento, 401% aumento do número de quartos ocupados e 377% em número de hóspedes.

Em números reais, tivemos cerca de 10.000 hóspedes no primeiro trimestre do ano. Neste segundo trimestre, com clima mais ameno, houve um acréscimo de 15% no fluxo de pessoas. Os principais perfis de hóspedes neste inverno são de famílias brasileiras e grupos de amigos em viagens domésticas e internacionais”, relata o diretor do hotel, Antônio de Albuquerque. “Comparando com um cenário mais equilibrado, pré-pandêmico, houve um crescimento de 13% em número de hóspedes e 7% em número de quartos vendidos. A diária média no mesmo período cresceu em 20%”, complementa. O porta-voz credita o aumento a três fatores: reaquecimento da economia regional, maior volume de turistas aos fins de semana e retomada da realização de eventos corporativos.

O turismo corporativo se mostra ainda mais promissor. Dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), indicam que o setor faturou aproximadamente R$ 900 milhões somente em março deste ano. Ainda de acordo com a organização, os deslocamentos vinculados aos negócios representam 60% dos bilhetes aéreos emitidos no Brasil. No primeiro semestre de 2022, os hóspedes em viagens corporativas corresponderam a 65% do fluxo no NH Curitiba The Five. Para o segundo semestre, as reservas deste segmento já são expressivas. “Esperamos aproximadamente 17.000 hóspedes viajando a trabalho e nossa agenda de reservas para eventos corporativos já está 70% ocupada. Outro fenômeno interessante é o “bleisure”, quando o trabalho se une ao lazer. Já percebemos um aumento nos hóspedes que viajam a trabalho e com parentes que acompanham para turismo”, complementa o diretor.

Geração de empregos em ritmo de alta

Levantamento do painel Monitora Turismo e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil) mostra que a geração de empregos no setor de turismo registrou aumento de 42,3% no primeiro semestre do ano quando comparado com o mesmo período do ano passado. O hotel curitibano reforça a crescente: o quadro de colaboradores cresceu 40%, em especial nas equipes de governança, cozinha e restaurante. “Resultam em um saldo de 30 contratações diretas e indiretas”, complementa Antônio. A previsão segue positiva e o diretor projeta expandir em mais 15% o número de funcionários, uma vez que o segundo semestre tradicionalmente concentra maior número de eventos corporativos.

Segundo semestre com saldo ainda mais positivo

O NH Curitiba The Five está otimista para o segundo semestre, com expectativa de ampliação ainda neste ano de 20% a 25% do fluxo de pessoas e faturamento. Os dados levantados pelo Ministério do Turismo na Pesquisa de Sondagem Empresarial com Agências e Operadores de Turismo no Brasil apontam para o mesmo sentido: sete em cada dez (71,5%) agências e operadoras estimam uma demanda maior de turistas até o final do ano. Em relação ao faturamento, 67,7% dos empresários esperam aumento nos ganhos.

“O hábito de viajar em família reforçou o turismo de lazer e cultural em Curitiba. O NH Curitiba The Five registrou um aumento considerável de um público que busca conforto, segurança e diversão aliada a uma gastronomia contemporânea”, finaliza Antônio.