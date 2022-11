Curitiba e região estão sob alerta laranja de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido pelo menos até o final da noite desta quarta-feira (22). Por volta das 16h30, a chuva mais forte começou a cair e, em vários bairros, houve registro de queda de granizo.

Os bairros onde os registros foram feitos, até por volta das 17h50, foram Alto da XV, Bairro Alto, Campo Comprido e Uberaba. A quantidade de granizo não se mostrou elevada. Em Colombo, região metropolitana de Curitiba, também houve registro de grazino. Na RMC, há relatos também de ocorrência de granizo em Campo Largo, Araucária e Pinhais.

Até as 16h45, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou uma precipitação acumulada de 9,4 mm. A previsão para o período, segundo o Simepar, era de uma chuva de até 11 mm.

Leitor registra queda de granizo em Colombo (RMC). Foto: Colaboração

O céu fechou no Campo Comprido por volta das 16h30 desta quarta-feira (23). Foto: Tribuna do Paraná

Chuva

Por volta das 12h desta quarta, já era possível ver algumas nuvens mais carregadas em bairros de Curitiba e região metropolirana, inclusive com ocorrência de trovões. Esse alerta de temporal é reflexo de uma frente fria que avança sobre o Paraná. Segundo o Simepar, a temperatura máxima prevista para esta quarta-feira é de 24 ºC e a chuva deve chegar já no início da tarde.

Previsão do tempo para Curitiba

Para a quinta-feira, o Sol deve aparecer entre nuvens no período da manhã e à tarde deve chover, mas provavelmente sem tempestades e as temperaturas ficam mais amenas entre 14 ºC de mínima e 21 ºC de máxima.

O que é Alerta Laranja?

O alerta laranja do Inmet, significa grau de “perigo” com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.