Com melhoria dos indicadores, Curitiba retira a obrigatoriedade do uso de máscaras também em ambientes fechados, com exceções para os serviços de saúde. Nesses locais, o uso da proteção respiratória seguirá sendo exigido.

A nova regra será dada pelo decreto municipal 420/2022, que será publicado ainda nesta segunda-feira (28) e começa valer a partir da zero hora desta terça-feira (29).

“Com muita alegria damos esse presente de aniversário para nossa amada Curitiba. No dia em que a cidade completa 329 anos vamos voltar a ver as ruas cheias de sorrisos”, comemora o prefeito Rafael Greca.

A decisão foi tomada pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em reunião na tarde desta segunda-feira (28/3), após avaliar os indicadores epidemiológicos da última semana – 22 a 28 de março.

Após a análise dos dados, a pontuação da bandeira em Curitiba se manteve em 1,43, menor que na semana anterior, quando estava em 1,63.

Com menos de mil casos ativos, segundo dados desta segunda-feira (28/3) do Painel Covid de Curitiba, a média móvel do número de casos ativos teve queda de 65,3% na última semana em relação há 14 dias. A média móvel do número de casos por data de divulgação caiu 66,1% no mesmo período, enquanto a média móvel do número de óbitos teve redução de 50%.

A capacidade de resposta do sistema hospitalar também vem apresentando resultado positivo. A taxa de internamento em UTIs SUS exclusivas para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) fechou nesta segunda-feira (28/3) em 14% e a ocupação dos leitos de internamento clínico SUS exclusivos para SRAG ficou em 24%.

Um passo a mais contra a pandemia

Desde o dia 17 de março, o uso de máscaras já estava facultativo em espaços abertos e para crianças menores de 12 anos. Com a continuidade da remissão da pandemia da covid, mesmo após a flexibilização, o município adota mais uma etapa de liberação das medidas restritivas.

A decisão foi debatida com o |Governo do Estado, que deve adotar regras semelhantes para todo o Paraná nos próximos dias, com o objetivo de manter ações unificadas de controle da pandemia.

Exceções

O uso de máscaras faciais permanece obrigatório para pessoas com sintomas respiratórios, tanto em ambientes abertos, como fechados.

O documento estipula também o uso obrigatório em todos os serviços de saúde da cidade, como: unidades de saúde, hospitais, farmácias, clínicas, consultórios e laboratórios.

“Esses são ambientes de circulação de pessoas com maior probidade de estarem adoecidas e com maior fragilidade de saúde, então ainda precisamos manter esse cuidado por mais um tempo”, explica Márcia.

Mais vulneráveis

A secretária municipal da Saúde salienta que o fim da obrigatoriedade não significa que não se possa manter o uso da proteção, principalmente em locais em que não seja possível praticar o distanciamento social.

“A máscara deixa de ser obrigatória em certos espaços, mas isso não quer dizer que é proibido o seu uso, bem pelo contrário, caso a pessoa se sinta desconfortável em um ambiente em que não é possível praticar o distanciamento ela pode usar a máscara”, orienta Márcia.

A SMS recomenda ainda, a manutenção da utilização do equipamento de proteção por pessoas imunossuprimidas (aquelas que fazem tratamento de câncer, transplantadas, pacientes de diálise, entre outros) e por toda a população durante o uso transportes coletivos, táxis e carros de aplicativos.

“Todos que quiserem continuar usando podem e devem fazê-lo, principalmente aqueles com condições de saúde mais vulnerável, a pandemia está mais branda, mas ela ainda não acabou”, afirma a secretária.

Bandeira Amarela – Veja como ficam as regras

– Fica obrigatório o uso de máscara em serviços de saúde (unidades de saúde, hospitais, farmácias, clínicas, consultórios e laboratórios);

– Fica obrigatório o uso de máscara para todos os cidadãos com sintomas respiratórios, em ambientes abertos e fechados.

– Todos os estabelecimentos deverão cumprir o Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba e as orientações, protocolos e normas da Secretaria Municipal da Saúde, disponíveis na página www.saude.curitiba.pr.gov.br, no que se refere à prevenção da contaminação e propagação do novo Coronavírus.