Idosos com 66 e 65 anos devem ser imunizados com a primeira dose contra a covid-19, a partir desta sexta-feira (16), em Curitiba. O retorno da campanha de vacinação foi anunciado pela prefeitura nesta quinta-feira (15), com um novo cronograma de aplicações, após a confirmação de chegada de novo lote de vacinas contra covid-19.

Na sexta-feira, a vacina será aplicada em pessoas com 66 anos completos, nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro e no sábado serão vacinadas pessoas 65 anos completos – idade que forma um grupo de cerca de 15 mil pessoas.

Para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que pessoas de 65 anos completos que os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho que procurem os pontos de vacinação pela manhã. Já os nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro devem ir aos postos de vacinação no período da tarde. (Veja cronograma abaixo)

Segundo a prefeitura, por falta de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, a sequência do cronograma da primeira dose para grupos etários havia sido interrompido após a vacinação das pessoas de 66 anos completos, nascidas no primeiro semestre.

Antecipação com doses da 2ª aplicação

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, a retomada será feita com as doses que estão destinadas para a segunda aplicação. Esse uso “antecipado” está sendo feito em decorrência do envio iminente de novos lotes de vacina.

“Como temos a informação do Ministério da Saúde de que um novo lote já está a caminho, vamos agilizar a aplicação da primeira dose. Quando a nova remessa chegar, faremos a reposição dos imunizantes reservados para a segunda dose”, explicou Márcia.

A divulgação da continuidade do cronograma de vacinação para novos grupos depende, conforme a SMS, de avaliação do estoque remanescente e da chegada de novas doses.

Novos pontos

Com o avanço da campanha de imunização, ocorre um aumento do público a ser vacinado, já que as faixas de menor idade incluem mais pessoas. Por isso, a SMS informa que promoveu um reforço da estrutura de atendimento do público, com abertura de dois novos pontos fixos para a vacina contra covid.

Os novos pontos serão instalados na Unidade de Saúde Fernando de Noronha, na Regional Boa Vista, e no Centro de Referência, esportes e atividade física, na Regional Portão e começam a funcionar na sexta-feira.

Ao todo, a cidade passa a contar com 20 pontos para a imunização contra covid, sendo 18 deles fixos e dois que funcionam no sistema de drive-thru. A SMS recomenda que esse sistema, em que a pessoa não precisa sair do carro para ser vacinada, seja usado apenas por aqueles que têm dificuldades de locomoção.

“Estamos vacinando pessoas cada vez mais jovens e com boa capacidade de locomoção, então elas devem procurar os pontos fixos”, diz a secretária. “Os pontos são exclusivos para vacina da covid, não recebendo outros atendimentos de saúde, portanto são locais seguros, sem riscos.”

Orientações para receber a vacina

Para os grupos de 66 anos (nascidos no segundo semestre) e de 65 anos não é necessário agendamento para aplicação da vacina. Basta aos familiares ou responsáveis pelos idosos incluídos nesta etapa levá-los a um dos pontos de vacinação. A SMS orienta, no entanto, que seja feito o cadastro no aplicativo Saúde Já, a fim de dar mais agilidade ao processo de vacinação.

No ato da vacinação, o idoso deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço válido de Curitiba e uma caneta.

Cronograma da primeira dose para idosos

66 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: sexta-feira, 16 de abril

65 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: sábado, 17 de abril, período da manhã

65 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: sábado, 17 de abril, período da tarde

Pontos de vacinação para idosos

Locais fixos

De segunda-feira a sábado, manhã das 8h às 13h e a tarde das 13h às 18h.

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 11 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

6 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

7 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

8 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

9 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

10 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

11 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

12 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

13 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

14 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

18 – Paróquia Santo Antônio

Entrada pela Av. Paraná, no Boa Vista.

Drive-thru

Das 8h30 às 16h30.

De segunda-feira a sábado, manhã das 8h30 às 12h30 e a tarde das 12h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)