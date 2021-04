Curitiba retoma na próxima segunda-feira (3) a vacinação com a primeira dose contra a covid-19. Com a chegada de uma nova remessa de imunizantes, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), o cronograma de aplicação das novas doses será para pessoas de 62 a 60 anos.

As vacinas, que totalizam 52.685 doses (51.655 de Astrazeneca e 1.030 de Coronavac) devem ser entregues à prefeitura ainda na tarde desta sexta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde. Com elas, Curitiba poderá completar a vacinação com a primeira dose do grupo prioritário de idosos, acima de 60 anos, ressalta da SMS.

“É uma importante etapa, mas que para estar completamente encerrada precisa ainda da segunda dose”, lembra Márcia Huçulak, secretária municipal de Saúde.

Cronograma 62-60 anos

Na segunda-feira (3), serão atendidas pessoas de 62 anos; na terça-feira (4), as de 61 anos; e na quarta-feira (5), de 60 anos. Todos precisam ter idade completa. A vacinação será feita em 19 locais da cidade, veja os endereços abaixo.

Cadastro e documentos

Para facilitar o processo de vacinação e evitar filas, a Secretaria da Saúde de Curitiba pede que as pessoas desses três grupos (62, 61 e 60 anos) preencham antecipadamente o cadastro na plataforma Saúde Já, pelo aplicativo de celular ou pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.

Para receber a vacina, a pessoa deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço válido de Curitiba e uma caneta.

Drive-thru exclusivo

Curitiba manterá o sistema de vacinação em drive-thru apenas no Parque Barigui e a partir desta etapa, conforme a SMS, só serão atendidas dentro dos veículos pessoas que de fato tenham dificuldade de mobilidade e que forem até o local conduzidas por um acompanhante.

“Quem não tiver problema de locomoção e for ao drive-thru para receber a vacina será orientado a procurar um ponto fixo”, alerta Márcia.

Outra mudança de local de vacinação é no Boa Vista. Com a abertura do Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Bacacheri, que tem capacidade para dez salas de vacina, será desativado o atendimento na Igreja Santo Antonio.

Cronograma da primeira dose

– 62 anos completos: segunda-feira, 3 de maio

– 61 anos completos: terça-feira, 4 de maio

– 60 anos completos: quarta-feira, 5 de maio



Pontos de vacinação

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

6 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

7 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

8 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

9 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

10 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

11 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

12 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

16 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU (apenas para pessoas com dificuldade de locomoção)

Das 8h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)