A Secretária da Saúde de Curitiba Márcia Huçulak, em entrevista a rádio CBN Curitiba, confirmou que a vacinação na capital para o público geral será retomada nesta quinta-feira (1º). Os 17 pontos de vacinação deverão oferecer o imunizante para pessoas de 47 anos e mais, nascidas entre julho a dezembro e também moradores com 46 anos completos.

No último sábado (26), a Secretaria da Saúde vacinou moradores de Curitiba com 47 anos completos nascidos entre janeiro e junho. De acordo com a secretária, poderá haver vacinação para 45 e até 44 anos ainda nesta semana. “Estamos chamando na sexta, grupo de 45 anos e mais para vacinação. A depender do número de doses, podemos anunciar também no sábado 44 anos. Mas garantido mesmo é amanhã a vacinação de 47 e 46 anos e na sexta de 45 anos e mais”, reforçou a secretária durante a entrevista.

A imunização para caminhoneiros, no entanto, deve continuar paralisada. “Não temos previsão para esse grupo. Na verdade, a nossa bandeira é por idade. Curitiba trabalha com a questão de que todos são prioritários. A gente acha o critério mais correto, mais transparente, mais ágil e mais justo”, defendeu.

Nesta quinta (1°) será a vez de vacinar a população com 45 anos completos ou mais. Nestes dois dias, o atendimento será nos 17 pontos de vacinação da cidade, das 8h às 18h (lista abaixo).

O que levar

Para receber a vacina é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba também orienta fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já, pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular.

Mais pontos de vacinação

Para sábado (3), a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba já deixou organizada a ampliação de mais dez pontos de vacinação para avançar com a imunização de mais duas idades: 44 e 43 anos. O cronograma de sábado, no entanto, dependerá da quantidade de vacinas que Curitiba efetivamente receberá do Governo do Estado para aplicar.

“Temos capacidade para vacinar até 30 mil pessoas por dia e a única coisa que precisamos para isso são mais doses nas nossas geladeiras”, diz Márcia Huçulak.

Curitiba está com uma capacidade de vacinação superior à quantidade de doses que recebe, por isso o estoque acaba rapidamente. Desde domingo a cidade não consegue avançar na vacinação do público em geral porque aplicou todo o estoque de doses para esse grupo em dois dias.

Na última remessa foram enviadas para Curitiba 51.849 doses. Desse total, 12.805 doses da vacina Janssen vieram destinadas aos motoristas e cobradores do transporte coletivo, caminhoneiros e à população em situação de rua.

Locais de vacinação!

Das 8h às 18h



1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)



2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho



3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra



4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado



5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado



6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches



7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri



8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão



9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão



10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru



11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba



12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira



13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo



14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo



15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade



16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n



17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700