Após chegar ao auge de 16.269 casos ativos de covid-19 no dia 2 de fevereiro, Curitiba recuou na pandemia e nesta quinta-feira (24) voltou a registrar menos de 10 mil casos ativos da doença. A última vez que chegou a ter menos de 10 mil casos ativos foi no dia 12 de janeiro, quando o boletim epidemiológico registrou 9.104 pessoas com o vírus ativo em Curitiba.

Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde contabilizou mais 1.022 novos casos de covid-19 e oito mortes de moradores da cidade infectados com o novo coronavírus. Quatro desses óbitos aconteceram nas últimas 48 horas.

LEIA TAMBÉM:

>> Risco de morte por covid-19 é 15 vezes maior em idosos não vacinados

>> Anvisa aprova primeiro autoteste para Covid no Brasil

As vítimas são três homens e cinco mulheres, com idades entre 52 e 96 anos.

Até o momento, foram contabilizadas 8.089 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 404.237 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 386.504 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 9.644 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta quinta-feira (24/2), a taxa de ocupação dos 102 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 63%. Restam 38 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 223 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 42%. Há 129 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 24 de fevereiro

1.022 novos casos confirmados

8 novos óbitos (4 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 404.237

Casos ativos – 9.644

Recuperados – 386.504

Óbitos – 8.089