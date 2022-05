A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga o cronograma da vacinação contra a covid-19 da semana de 2 a 6 de maio. Mais de 18 mil pessoas são esperadas nos postos de vacinação da cidade.

O novo chamamento contempla a segunda dose de crianças de 5 a 11 anos e doses de reforço para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais e para pessoas com 18 anos ou mais.

O cronograma também contempla repescagens de primeira dose, segunda dose e doses adicionais de reforço para pessoas anteriormente convocadas.

Onde tem vacina

A SMS reforça que houve mudança nos locais de atendimento. Os convocados para receber a terceira e a segunda dose anticovid e o público da repescagem são atendidos em nove unidades de saúde específicas. As crianças de até 11 anos também podem se imunizar contra a covid-19 na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, no bairro São Francisco.

Já os idosos anteriormente convocados para receber simultaneamente a vacina contra gripe e a quarta dose anticovid são atendidos em 97 unidades de saúde.

A vacinação acontece das 8h às 17h e os locais podem ser consultados no site Imuniza Já Curitiba.

No site também está disponível a relação de documentos necessários para grupos específicos, além de documento com foto e CPF (e o comprovante de residência, no caso de primeira dose).

Consulte o Saúde Já

As datas da aplicação das doses podem ser consultadas pelo Aplicativo Saúde Já. Quem está aguardando a segunda dose deve consultar a data na carteira de vacinação digital no campo “próximas vacinas”.

Para as doses de reforço (terceira e quarta) a convocação é feita por mensagem – a data não aparece como agendada na carteira de vacinação no campo “próximas vacinas”. É preciso consultar as “mensagens recebidas”.

Para quem perdeu a data

A SMS mantém a aplicação da primeira e segundas doses e das doses de reforço (terceira e quarta) para os que não compareceram na data de convocação.

Segundo reforço (quarta dose)

Em Curitiba, além das pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, foram convocadas para receber quarta dose anticovid pessoas acima de 60 anos que atingiram o intervalo mínimo de 120 dias após aplicação da terceira dose. Os idosos também podem receber a vacina contra a gripe, no mesmo dia.

Cronograma da semana entre 2 a 6 de maio

Vacinação Infantil*

De segunda a sexta-feira (2 a 6/5)

*Crianças precisam aguardar intervalo de 15 dias entre vacina contra a gripe e covid.

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades

2ª dose (crianças de 5 a 11 anos)

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (2/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 7/3

Terça-feira (3/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 8/3

Quarta-feira (4/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 9/3

Quinta-feira (5/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 10/3

Sexta-feira (6/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 11/3

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (2/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 4/4

Terça-feira (3/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 5/4

Quarta-feira (4/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 6/4

Quinta-feira (5/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 7/4

Sexta-feira (6/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 8/4

Pessoas com 12 anos ou mais

De segunda a sexta-feira (2 a 6/5)

1ª Dose

– Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já;

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (2/5): vacinados com 1ª dose até 11/4

Terça-feira (3/5): vacinados com 1ª dose até 12/4

Quarta-feira (4/5): vacinados com 1ª dose até 13/4

Quinta-feira (5/5): vacinados com 1ª dose até 14/4

Sexta-feira (6/5): vacinados com 1ª dose até 15/4

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (2/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 4/4

Terça-feira (3/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 5/4

Quarta-feira (4/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 6/4

Quinta-feira (5/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 7/4

Sexta-feira (6/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 8/4

– Para quem recebeu Astrazeneca

Segunda-feira (2/5): vacinados com 1ª dose até 2/4

Terça-feira (3/5): vacinados com 1ª dose até 3/4

Quarta-feira (4/5): vacinados com 1ª dose até 4/4

Quinta-feira (5/5): vacinados com 1ª dose até 5/4

Sexta-feira (6/5): vacinados com 1ª dose até 6/4

– Dose de reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais)

Segunda-feira (2/5): vacinados com dose única até 7/3

Terça-feira (3/5): vacinados com dose única até 8/3

Quarta-feira (4/5): vacinados com dose única até 9/3

Quinta-feira (5/5): vacinados com dose única até 10/3

Sexta-feira (6/5): vacinados com dose única até 11/3

Dose de reforço (terceira dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais:

Segunda-feira (2/5): repescagem dos anteriormente convocados vacinados com a 2ª dose até 2/1.

Terça-feira (3/5): vacinados com a 2ª dose até 3/1

Quarta-feira (4/5): vacinados com 2ª dose até 4/1

Quinta-feira (5/5): vacinados com 2ª dose até 5/1

Sexta-feira (6/5): vacinados com 2ª dose até 6/1

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (2/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 7/3

Terça-feira (3/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 8/3

Quarta-feira (4/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 9/3

Quinta-feira (5/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 10/3

Sexta-feira (6/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 11/3

Segundo reforço (quarta dose)

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (2/5): vacinados com o 1º reforço até 2/1

Terça-feira (3/5): vacinados com o 1º reforço até 3/1

Quarta-feira (4/5): vacinados com o 1º reforço até 4/1

Quinta-feira (5/5): vacinados com o 1º reforço até 5/1

Sexta-feira (6/5): vacinados com o 1º reforço até 6/1

– Pessoas com 60 anos ou mais*

Segunda-feira (2/5): vacinados com o 1º reforço até 2/1

Terça-feira (3/5): vacinados com o 1º reforço até 3/1

Quarta-feira (4/5): vacinados com o 1º reforço até 4/1

Quinta-feira (5/5): vacinados com o 1º reforço até 5/1

Sexta-feira (6/5): vacinados com o 1º reforço até 6/1

*Simultaneamente à quarta dose da vacina contra a covid, os idosos com 60 anos ou mais podem receber a vacina contra a gripe