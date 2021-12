Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná estão sob alerta amarelo de temporal neste domingo (5). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale até as 10h de segunda-feira (6). A previsão é de chuva com intensidade entre 20 mm/hora e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia, com ventos na velocidade de 40 km/hora a 60 km/hora. Não se descarta a queda de granizo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste domingo, a instabilidade atmosférica volta a atuar no Paraná, com condições favoráveis às tempestades. “O risco de tempestades é maior no Centro-sul, Campos Gerais e no Leste do estado. No Noroeste e Norte, o ar seco segue dificultando o desenvolvimento de nuvens de chuva”, explica o instituto.

Em Curitiba, que amanheceu com o céu aberto, a máxima prevista pelo Simepar ao longo da tarde é de 27º C. Nas praias, a máxima deve chegar aos 25º C.

Como se proteger?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta às pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

