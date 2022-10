Os canteiros, parques e praças de Curitiba já começaram a ter seu paisagismo renovado. A produção é formada por begônias big vermelhas e rosés, além de begônias compactas brancas, rosas e vermelhas. O novo paisagismo já vive a expectativa do lançamento da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

As flores fazem parte da produção do Horto Municipal do Guabirotuba, que é de cerca de 2,5 milhões por ano, com diversas espécies, conforme as estações do ano. No total, 600 mil mudas estão sendo destinadas para enfeitar diversas partes da cidade para as festas natalinas.

“Já temos as begônias big enfeitando o Largo da China, no Centro Cívico, e o Parque Barigui, por exemplo. Begônias compactas foram para o nosso Passeio Público”, conta o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff. “Em breve, as floreiras do calçadão da Rua XV também ganham begônias big”, completa.

Todos os anos, a capital costuma programar diversas atividades para celebrar o período do Natal, desde feiras, apresentações culturais e decorações temáticas de parques da cidade. O movimento de turistas e moradores de Curitiba, por exemplo, costuma ser intenso para ver os pinheirinhos gigantes que são montados em locais estratégicos como o Parque Barigui e calçadão da Rua XV de Novembro.