Confira as datas

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba dá prosseguimento ao cronograma de vacinação da segunda dose da Coronavac na semana que vem, completando a imunização dos grupos de 74 a 71 anos entre os dias 19 e 23 de abril. (Veja o cronograma abaixo).

Nesta quinta (15) e sexta-feira (16) Curitiba faz a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 em idosos com 75 anos ou mais. A vacinação segue também para pessoas com datas agendadas na carteirinha de vacinação, podendo nesses casos ser de idade diferente de 75 anos, já que o intervalo de vacinação em relação à primeira dose pode variar de 25 a 28 dias.

No sábado (17) não haverá vacina de segunda dose. Nesse dia, a vacinação contra a covid-19 se concentra apenas para a primeira dose.

Carteirinha ou cronograma?

Como forma de garantir maior eficácia na imunização, o cronograma de segunda dose da Coronavac é estabelecido considerando os grupos vacinados entre 25 e 28 dias atrás.

Por isso, nem sempre a data sugerida na carteirinha baterá exatamente com o cronograma anunciado. Neste caso tanto faz a pessoa seguir a data da carteirinha ou o cronograma – serão vacinada.

Outra discrepância que pode ocorrer para algumas pessoas refere-se a quem tomou a primeira dose fora da data marcada para sua faixa etária.

Não há problema em a pessoa seguir o cronograma anunciado ou que consta na carteirinha, tanto faz um ou outro. O importante é que o intervalo entre as doses esteja dentro do intervalo de 25 a 28 dias.

Curitiba vem mantendo um alto índice de retorno, com 97% das pessoas vacinadas em primeira dose voltando para completar a imunização.

Cronograma da segunda dose para idosos

74 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro: segunda-feira, 19 de abril

73 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro: terça-feira, 20 de abril

72 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro: quinta-feira, 22 de abril

71 anos completos nascidos entre 1º de janeiro de 31 de dezembro: sexta-feira, 23 de abril

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

De segunda-feira a sábado, manhã das 8h às 13h e tarde das 13h às 18h.

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 11 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

6 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

7 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

8 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

9 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

10 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

11 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

12 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

13 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

14 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

18 – Paróquia Santo Antônio

Entrada pela Av. Paraná, no Boa Vista.

DRIVE-THRU

De segunda-feira a sábado, manhã das 8h30 às 12h30 e tarde das 12h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)