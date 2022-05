Curitiba vai dando sinais de que o friozinho, amado por uns, odiado por outros, está prestes a dar as caras por aqui. O tempo segue instável pelo menos até quinta-feira, quando a frente fria e o sistema de baixa pressão que atuam no estado se deslocam para o oceano. A partir dali o tempo firma e no começo da próxima semana as temperaturas despencam.

Por enquanto, a quarta-feira ainda promete ser chuvosa, com temperaturas apenas amenas, na maior parte do estado. A madrugada teve instabilidade, com chuvdas fracas em várias regiões. Nas próximas horas a chuva permenece na “fatia” mais ao Sul, mas e forma isolada.

Eu Curitiba, a mínima prevista é de 15°C e a máxima de 22°C, enquanto no litoral as temperaturas variam de 18ºC a 26°C. Na parte Oeste do Paraná, o sol aparece com mais força e por mais tempo. Mesmo assim o calor não vence o sistema de baixa pressão e a máxima não passa dos 21°C em Foz. Já no Norte, em Londrina, a previsão é praticamente igual a de Curitiba.

A partir desta quinta, o tempo apresenta-se com maior estabilidade. Isto ocorre por conta da incursão de um ar mais seco, e também menos aquecido. A partir de domingo há possibilidade de geadas em algumas regiões, risco que se intensifica na terça-feira. Naquele dia, a mínima prevista em Curitiba, por exemplo, é de 9°C, e de 6°C em União da Vitória.