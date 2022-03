Curitiba, região metropolitana e litoral estão sob alerta laranja de queda de temperatura e chance de temporal para esta quinta-feira (31). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale até as 12h desta quinta-feira.

Quanto ao tempo, o dia amanheceu em Curitiba com garoa em vários bairros da cidade. Desde às 8h, o clima ficou mais estável com uma temperatura média de 16°graus. A tendência é que não tenha muitas variações durante o dia.

Curitiba segue em alerta de temporal, assim como nesta quinta-feira, quando a chuva forte trouxe prejuízos em alguns municípios da Grande Curitiba, existe chance de acontecer novamente. De acordo com o Simepar, ventos de até 50 km/h e chuva com precipitação acumulada de 43,1 mm está prevista. Por conta dos ventos fortes um barracão desabou na região metropolitana. Assista ao vídeo!

Tempo no Litoral

Para o litoral do Paraná, o alerta laranja de queda de temperatura e chuva intensa também existe. Em Guaratuba, ventos podem chegar a 63 km/h, ou seja, é preciso ficar atento com as condições marítimas e chance de ressaca.