A TIM Brasil e a Huawei assinaram um acordo de colaboração para o desenvolvimento da quinta geração das redes móveis (5G) em Curitiba. A capital paranaense é a primeira cidade do país escolhida pelas duas empresas para o lançamento do projeto denominado Cidade 5G. Segundo a TIM, os primeiros testes devem ser finalizados até dezembro de 2023.

O anúncio foi feito pelas duas companhias durante o Mobile World Congress, evento mundial de telecomunicações que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha. O acordo é válido por dois anos, com possibilidade de ser prorrogado.

O vice-presidente de tecnologia da TIM, Leonardo Capdeville, afirma em nota que Cidade 5G é um desdobramento do trabalho realizado pela companhia em parceria com a Huawei para implantação de redes 5G no Brasil. Pela cooperação entre as empresas, foram ampliadas e implantadas as redes 2G, 3G, 4G e agora 5G.

No quarto trimestre de 2021, a TIM era a terceira no ranking por participação em acessos 4G, com 23,5%. A líder, Vivo detinha 31,4%, seguida pela Claro, com 26,7%. Mas em cobertura de 4G, a TIM é a mais bem posicionada, com sua tecnologia em mais de 4,7 mil municípios, enquanto a cobertura da Vivo chega a mais de 4,4 mil e a da Claro a quase 3 mil.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca lembra que, desde 2019, a capital saiu na frente em relação às demais cidades do Brasil ao modernizar as leis que regulamentam a instalação de antenas de telefonia celular na cidade. Segundo o prefeito, o decreto nº 989 tornou menos burocrático o processo de instalação desses equipamentos, facilitando agora a implantação da tecnologia 5G.

Curitiba já havia sido escolhida em dezembro de 2021 para integrar o projeto piloto Conecta 5G, do Ministério das Comunicações e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Conexões mais rápidas e uso de máquinas inteligentes

A quinta geração das redes móveis vai permitir conexões mais rápidas, com velocidade de até 20 Gb/s (gigabits por segundo). Isso significa que será possível baixar um filme em uma plataforma de streaming em dois ou três segundos. A tecnologia também viabiliza comunicação em tempo real, sem atrasos.

Combinada com outras tecnologias, como big data, inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT), a nova geração de redes móveis também tornará viável mais serviços de cidades inteligentes, como semáforos que poderão controlar melhor o fluxo de carros e pedestres e reduzir os congestionamentos nas grandes cidades.

Para o setor industrial, o conceito de Indústria 4.0 ganha mais conectividade e menor tempo de resposta com o 5G. Será possível, por exemplo, o uso de máquinas inteligentes e a comunicação em tempo real entre diferentes equipamentos, através da IoT. A tecnologia promete revolucionar a indústria em todos os campos (manufatura automatizada, agricultura de precisão e transportes), inclusive permitindo uma cadeia totalmente inteligente e integrada, com maior eficiência, agilidade e menores custos.