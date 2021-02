Nesta quarta-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 703 novos casos de covid-19 e 19 óbitos de infectados com a doença. Com os novos números, a capital paranaense totaliza 123.701 casos positivos desde o início da pandemia e 2.518 mortes foram provocadas pela doença.

Neste último boletim divulgado esta quarta-feira, das 19 mortes, 12 aconteceram nas últimas 48 horas. As vítimas são sete homens e 12 mulheres, com idades entre 51 e 93 anos. Uma das vítimas não apresentava fator de risco para complicações da doença.

Do início da pandemia até agora, 112.440 pessoas contraíram o vírus mas estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. 8.743 pessoas continuam com o vírus ativo em Curitiba, número que corresponde ao de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Nesta quarta-feira (20), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 82%. No momento restam 66 leitos livres.

Números da covid-19 em 20 de janeiro

703 novos casos confirmados

19 novos óbitos (12 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 123.701

Casos Ativos – 8.743

Recuperados – 112.440

Óbitos – 2.518