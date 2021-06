Curitiba superou, nesta terça-feira (1º) a marca de meio milhão de primeiras doses aplicadas contra a covid-19 na cidade. Até esta data, foram imunizadas 500.495 pessoas com a primeira dose da vacina anticovid. Com a segunda dose são 220.329 pessoas.

Segundo a prefeitura, foram vacinados: 301.528 idosos, 77.333 profissionais dos serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes de vacinação), 6.768 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência, 5.809 trabalhadores das forças de segurança, 77 indígenas, 6.665 gestantes e puérperas, 5.400 pessoas com deficiência, 87.946 pessoas com comorbidades e 8.969 profissionais da Educação, entre professores e trabalhadores da Educação Básica.

Doses recebidas

Até o momento, Curitiba recebeu do Ministério da Saúde, repassadas pelo Governo do Paraná, 876.685 doses de vacinas, sendo 579.385 para primeira dose e 297.300 para segunda dose. Nesse montante já estão contabilizados os 5% de reserva técnica.