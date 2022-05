A Prefeitura Municipal de Curitiba suspendeu a nova licitação do lote 4.1 da Linha Verde, no trecho que envolve o Trevo do Atuba. A abertura dos envelopes com as propostas estava marcada para esta quarta-feira (4). A nova licitação visa substituir o consórcio anteriormente responsável pela obra (o Consórcio Estação Solar, formado pelas empreiteiras Vale das Pedras e Construtora Triunfo S/A), que teve o contrato rescindido em dezembro do ano passado. A prefeitura informa ter suspendido o leilão para ajustar o edital. A decisão foi tomada depois que o Tribunal de Contas do Estado apontou problemas no processo.

“A Prefeitura de Curitiba publicou no Diário Oficial do Município decisão administrativa para ajustar o edital de obras remanescentes do lote 4.1 da Linha Verde Norte. O edital está suspenso por decisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e a republicação prevista para as próximas semanas. O cuidado com o tratamento do edital é para minimizar possíveis recursos administrativos que impactariam na retomada das obras”, justificou, em nota, a administração municipal. A decisão pela suspensão do certame é da última quinta-feira (28).

Parecer do Tribunal de Contas apontou, entre outras questões, erros de natureza jurídica na redação do edital, referentes à comprovação de qualificação econômico-financeira das empresas concorrentes, e insuficiências e inadequações nos projetos básicos, como a ausência de estudos atualizados de tráfego e de autorizações para desapropriações de imóveis.

Para a conclusão da obra, suspensa no ano passado, a prefeitura prevê o investimento de R$ 123,6 milhões, com recursos próprios do município e repasses da Caixa Econômica Federal, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) para Mobilidade Urbana e Trânsito.

