Com cerca de quatro mil doses de vacina contra a covid-19 em estoque para primeira aplicação, Curitiba atenderá, nesta quinta-feira (24), apenas os profissionais de saúde que estão com atendimento agendado no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui.

Os demais pontos de vacinação contra a covid-19 da cidade suspenderão o atendimento até que a Secretaria Municipal da Saúde receba mais doses de vacinas do Ministério da Saúde repassadas pelo Governo do Estado.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba chega a 6 mil mortes por covid-19; UTIs do SUS têm lotação de 91%

>> Paraná decreta luto oficial de três dias pela morte de mais de 30 mil vítimas da covid-19

Do atual estoque de vacinas, duas mil doses estão reservadas para profissionais de saúde que já estão com agendamento programado. Outras 790 doses são destinadas à imunização dos trabalhadores do projeto Ecocidadão, que fazem parte do grupo de limpeza urbana da cidade.

O último lote de vacinas que o município recebeu foi na sexta-feira passada. A expectativa é de que uma nova remessa seja entregue nesta quinta-feira (24).

“Com a entrega dessas doses poderemos avançar com a imunização da população em geral”, diz Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.