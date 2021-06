Por falta de doses, Curitiba suspende a vacinação contra covid-19 para os caminhoneiros a partir desta quarta-feira (30). A imunização do grupo foi aberta nesta terça-feira (29), mas o número de vacinados foi superior à quantidade de doses recebidas pelo município para esse público.

Do último lote de imunizantes repassados pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná à capital paranaense, 1.300 doses estavam destinadas à imunização de caminhoneiros, mas foram aplicadas mais de 2 mil doses neste primeiro dia de convocação.

A retomada da imunização dos caminhoneiros, assim como dos demais públicos prioritários suspensos e da população geral (por idade), depende de chegada de nova remessa de vacinas.

Vacinação nesta quarta-feira

Nesta quarta, continuam recebendo a vacina os motoristas e cobradores do transporte coletivo. Para esse grupo, a imunização é realizadas nas garagens onde trabalham, conforme lista fornecida pela Urbanização de Curitiba (Urbs).

Também serão imunizados a população em situação de rua e os profissionais do transporte ferroviário agendados pelo aplicativo Saúde Já.

No Pavilhão da Cura do Parque Barigui também é aplicada a segunda dose de profissionais de saúde com agendamento pelo aplicativo.