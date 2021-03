Febre, coriza, tosse e mal-estar. Por mais que seja prudente procurar atendimento médico presencial, o atual momento em que o sistema de saúde está sobrecarregado devido à covid-19, é importante ter calma e avaliar caso a caso antes de sair de casa. Nesta quinta-feira (18), por exemplo, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) SUS exclusivos para covid-19 em Curitiba chegou a 100%, num dia com recorde de óbitos. Ou seja, não há mais leitos disponíveis para atendimento de novos pacientes.

Em Curitiba, a Secretária Municipal de Saúde (SMS), buscou ao longo deste um ano de pandemia, alternativas para auxiliar a população a identificar o quadro clínico de alguém que está com algum tipo de desconforto. A ideia das autoridades foi aumentar o suporte clinico sem deixar de lado outros problemas de saúde que ocorrem diariamente na comunidade. A Tribuna do Paraná procurou a prefeitura com o objetivo de fazer uma espécie de passo a passo sobre quem procurar, qual telefone ligar, onde ir em caso de emergência em um momento de maior desespero.

Flávia Quadros, superintendente de Gestão em Saúde da SMS, dá dicas e orientações para todos, seja para aquela pessoa com plano de saúde ou não, e reforça que o atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é semelhante a qualquer hospital da cidade. “Nossas UPAs têm toda uma estrutura e o próprio médico é o mesmo que está todo dia em um grande hospital. Não existe diferença”, disse Flávia.

Guia covid-19 – O que fazer em caso de agravamento da doença

Tribuna do Paraná: Flávia, para onde eu vou se eu ou algum familiar estiver doente? Todos os lugares estão lotados e imagino que muitas pessoas estão com essa dúvida. Ajude a gente!

Flávia Quadros: Vamos começar pelos sintomas leves como coriza, dor de cabeça, dor de garganta ou mesmo um desconforto urinário. O melhor a fazer é ligar no 3350-9000. Antes este telefone era somente queixa covid-19, mas agora atende tudo. Funciona todos os dias das 8h até 20h. Se for coronavírus, a atendente que trabalha com enfermagem vai marcar um exame no dia seguinte que irá confirmar ou não a doença. Dependendo da condição, ela vai passar para o médico que pode atender por videoconsulta ou telefone. Na conversa, vai identificar se você precisa de medicamento e até já prescreve ou mesmo dá um atestado caso venha a ter suspeita de covid-19. A única saída da pessoa de casa é para fazer o teste, pois o resultado chega pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

Tribuna do Paraná: Caso a pessoa tenha a confirmação da covid-19 e começa a piorar em casa com falta de ar. O que fazer?

Flávia Quadros – A nossa orientação é procurar uma das Unidades de Saúde que estão atendendo como Pronto-Atendimento. São 42 unidades que atendem das 7h às 19h (endereços no fim da matéria). São os casos moderados.

Tribuna do Paraná – Nos casos moderados a pessoa vai para uma Unidade de Saúde. E nos casos graves, como a gente faz? Como identificar se é grave ou moderado?

Flávia Quadros – Se está tendo uma falta de ar muito grande, extremidades roxas ou mesmo não tem força para levantar, é caso grave. Procure a UPA (ver endereço no fim da matéria). Não tem como ir? Ligue para o Samu (192).

Tribuna do Paraná – Eu tenho plano de saúde e não quero ir para uma UPA. Estou certo em procurar um lugar maior como um hospital? Estou falando de outros casos como um infarto, um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou até mesmo um acidente dentro de casa.

Flávia Quadros – Isso depende muito, pois tem hospitais que fecharam portas para alguns atendimentos como ocorreu com o Marcelino Champagnat, Nossa Senhora das Graças e São Vicente. Se está aberto e tem plano de saúde, vá para o hospital mais próximo. Importante relatar que independente de plano ou SUS, ligue para a gente. Não se desloque pela cidade. Os hospitais estão tão lotados como o SUS, ou seja, todos estão na mesma situação.

Tribuna do Paraná – Não existe um sistema que monitora a ocupação ou tempo de atendimento. Como se fosse um minuto a minuto?

Flávia Quadros – Tem sim. Já algum tempo o Nossa Senhora das Graças e o Pequeno Príncipe divulgam no site o tempo de atendimento. Gostaria de acrescentar que nossas UPAs estão divididas – um terço para receber pacientes graves (infarto, covid grave, AVC) e todo restante funciona como internamento com leitos, ventilador, monitores, ou seja, estrutura semelhante a um hospital. Quando se fala que uma pessoa está internada em uma UPA por dois dias, não é algo ruim. Ela está sendo atendida com toda a segurança. A UPA hoje é um hospital. Nós ampliamos os leitos e complementamos com fisioterapeutas e assistente social. O próprio médico da UPA trabalha em todos os lugares e não tem diferença.

Serviço

Central de Atendimento – 3350-9000. Em caso de necessidade, a Central encaminha o paciente para um serviço de saúde.

UPAS COM SISTEMA HÍBRIDO DE ATENDIMENTO (PRONTO ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO)

Cajuru – R. Eng. Benedito Mario da Silva, 555 – Cajuru

Boa Vista – Av. Paraná, 3654 – Bacacheri

Sítio Cercado – Rua Dr. Levy Buquera, 700 – Sítio Cercado

Campo Comprido – Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3495 – Campo Comprido

Pinheirinho – Rua Leon Nícolas, 2081 – Capão Raso

Tatuquara – R. Jorn. Emílio Zolá Florenzano, 835 – Tatuquara

CIC – Rua Senador Accioly Filho, 3370 – Cidade Industrial De Curitiba

Funcionamento 24 horas

UPAS FUNCIONANDO APENAS COMO UNIDADES OSPITALARES/INTERNAMENTO

Boqueirão

Fazendinha

Funcionamento 24 horas, apenas para recebimento de pacientes encaminhados.

UNIDADES DE SAÚDE QUE SE TRANSFORMAM EM PRONTO ATENDIMENTO

Regional Unidade de Saúde

Bairro Novo US Bairro Novo

Bairro Novo US Coqueiros

Bairro Novo US Sambaqui

Bairro Novo US Umbará 1

Boqueirão US Eucaliptos

Boqueirão US Menonitas

Boqueirão US Vila Hauer

Boqueirão US Xaxim

Boa Vista US Bairro Alto

Boa Vista US Barreirinha

Boa Vista US Jardim Aliança

Boa Vista US Tingui

Boa Vista US Fernando de Noronha

Cajuru US Salgado Filho

Cajuru US Solitude

Cajuru US Trindade 2

Cajuru US Iracema

CIC US Augusta

CIC US Barigui

CIC US Sabará

CIC US Tancredo Neves

CIC US Vitória Régia

CIC US Campo Alegre

CIC US Caiuá

Matriz US Capanema

Matriz US Ouvidor Pardinho

Pinheirinho US Sagrado Coração

Pinheirinho US Vila Leão

Pinheirinho US Vila Machado

Pinheirinho US Ipiranga

Portão US Santa Amélia

Portão US Vila Guaíra

Portão US Santa Quitéria 2

Santa Felicidade US Campina do Siqueira

Santa Felicidade US São Braz

Santa Felicidade US Santa Felicidade

Santa Felicidade US Vista Alegre

Tatuquara US Caximba

Tatuquara US Monteiro Lobato

Tatuquara US Moradias da Ordem

Tatuquara US Rio Bonito

Tatuquara US Pompéia

Horário de atendimento: das 7h às 19h, de segunda a sexta. E nos sábados das 7h às 17h.