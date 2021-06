Boletim deste sábado da prefeitura de Curitiba aponta 807 novos casos de covid-19 e 24 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Dezoito destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são 14 homens e dez mulheres, com idades entre 34 e 91 anos. Quinze pessoas tinham menos de 60 anos.

Até o momento foram contabilizadas 6.071 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 237.345 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 223.634 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. São 7.640 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Ocupação das UTIs

Neste sábado (26), a taxa de ocupação dos 548 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 93%. Restam 36 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 746 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 73%. Há 203 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 26 de junho

807 novos casos confirmados

24 novos óbitos (18 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 237.345

Casos ativos – 7.640

Recuperados – 223.634

Óbitos – 6.071