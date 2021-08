Começo de mês, segunda-feira (02) e animo renovado para conseguir um emprego de carteira assinada. São quase 800 vagas nas Agências do Trabalhador de Curitiba e Região Metropolitana. Se contabilizar o Paraná inteiro, são 3.147 vagas em empresas paranaenses.

A maioria dos postos de trabalho é para os setores da indústria, serviços e construção civil. As principais vagas disponíveis são para operador de telemarketing ativo e receptivo (274), auxiliar administrativo (282), abatedor de aves (116), e alimentador de linha de produção (145).

A Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial, mas para evitar aglomeração, o atendimento está sendo feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados em buscar uma oportunidade de emprego devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf)

Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e IOS) ou pelo site da Sejuf.

As demais Agências do Trabalhador do Paraná devem seguir os decretos das administrações municipais.